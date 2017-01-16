Bahçeli'den Flaş Açıklama: "CHP Olmadık İşlere Bulaşmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyada anayasa değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE TEPKİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınarken TBMM'deki anayasa görüşmeleri hakkında önemli ifadeler kullandı.

Bahçeli CHP'nin Anayasa görüşmelerindeki tutumunu "Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır" şeklinde değerlendirdi.

Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:

"Milli iradenin tecelligahı olan Meclisimiz Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.

TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır.

TBMM’nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir."diye konuştu.