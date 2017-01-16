Barzani'den Flaş Karar! Görevden Ayrılıyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud, Mesut Barzani’nin görevini bırakma kararını aldığını duyurdu.

BARZANİ GÖREVİ BIRAKIYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud yaptığı açıklamada, Başkan Mesut Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığını söyledi.

Mahmud, iktidar ile muhalif partiler son 1.5 yıldır ciddi siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı IKBY’de görevi bırakma kararı alan Barzani’nin çeşitli siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın üstesinden gelmek için siyasi teşebbüsü ileri sürmek istediğini ifade etti.