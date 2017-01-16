Şahan Gökbakar'dan Tartışılan Sahne İle İlgili Açıklama!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı sporcuyla yaptığı boks müsabakasına dair olan sahneyle ilgili açıklama yaptı.

O SAHNE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Resmi İnstagram hesabı üzerinden filmin o sahnesinin geniş bölümünü paylaşan Gökbakar, "Biz üzmek için değil güldürmek için varız...Biz de gardaş ülkemize yanlış olmaz...

Fragmanda aksiyonu sebebiyle sadece son bölümünü paylaştığımız boks sahnesini başka yönlere çekmeye çalışanlar olmasın diye filmdeki halini paylaşıyoruz.

Azerbaycan'daki sevenlerimize kavuşmaya can atıyorum... Hepinizi seviyorum" dedi.