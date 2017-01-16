Bakandan Yeni Mezunlara Müjde! "Maaşın Yarısını Devlet Ödeyecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi durumunda maaşının yarısının devlet tarafından ödeneceğini açıkladı.

BAKANDAN YENİ MEZUNLARA MÜJDE

Bakan Müezzinoğlu, İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü"nün TOBB İkiz Kuleler'deki imza törenine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2016'ya ait işsizlik oranına ilişkin, "Bunu en kısa zamanda bizim yüzde 10'ların altına indirememiş olmamız, hep birlikte bizim eksiğimiz veya kendimizi güvene almak düşüncemiz olur.

Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek, kendimizi de güvene almış olamayız." açıklamasında bulundu.

Müezzinoğlu, işsizlikle mücadelede işverenlerin artı istihdamının büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi durumunda bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sini destekleyeceklerini vurguladı.

YÜZDE 50'SİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Türkiye'de 1 milyon 250 bin gencin istihdam beklediğini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü rakamlara baktığımızda işsizlik oranında yine ir artış var. Oran yüzde 11,8 oldu. Bunu en kısa zamanda bizim yüzde 10'ların altına indirememiş olmamız, hep birlikte bizim eksiğimiz veya kendimizi güvene almak düşüncemiz olur.

Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek kendimizi de güvene almış olamayız. O nedenle daha güçlü dinamikler için daha cesur, daha özgüvenli adımlar atmalıyız."

Üniversite mezunu gençlerin yüzde 30'unun iş aramadığına dikkati çeken Müezzinoğlu, "Bu grupla ilgili çalışma yapılması talimatını verdim. Neden istihdama girmek istemiyorlar, bunu araştıralım istedim.

Bu gençler, bu milletin okulunda okudular ve bu milletin yarınlarına katkı sunabilecek birikim ve yaştalar. Onlardan istifade etmek bizim görevimiz. Bu davranışın sebebini bulup, buna göre farklı projeler üretmeliyiz. Daha özgür, daha girişimci ve daha esnek projeler üretmeliyiz." diye konuştu.