Çin'den ABD'ye Tehdit! "Gözünün Yaşına Bakmayız"

Çin, ‘Tek Çin' politikasında değişiklik sinyalleri veren ABD Başkanı Trump'ı China Daily üzerinden uyardı.

ÇİN'DEN TRUMP'A SERT TEPKİ

Ülkenin resmi yayın organı olan gazetede yayınlanan makalede, ‘Trump'a karşı acımasız olmaktan başka çarelerinin olmayabileceği' ifade edildi.

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump'ın Wall Street Journal'a verdiği röportajda ülkesinin ‘Tek Çin' politikasını değiştirebileceğini söylemesi Pekin'in sert tepkisini çekmeye devam ediyor.



Çin'in resmi yayın organı olan China Daily gazetesinin bugünkü başyazısında bu tutum bir kez daha gözler önüne serildi.

"BİR ÇAYLAK GİBİ KONUŞUYOR"

Makalede, "Trump, Beyaz Saray'ı devraldıktan sonra da ikili ilişkilere vereceği zararı umursamadan Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasına yönelik provokatif söylemlerini sürdürürse Pekin'in ona karşı acımasız olmaktan başka çaresi kalmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Trump için "Bir çaylak gibi konuşuyor" denilen makalede yaşanacak olası gerginliğin her iki taraf için de büyük bedeli olacağına işaret edilen makalede, "Ancak yeni ABD Başkanı'nın oynadığı ‘Tayvan oyununun' ne kadar özel hassasiyete sahip ve ne kadar ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu anlaması için bu bedellerin ödenmesi kaçınılmaz.

Pekin, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır" ifadesi kullanıldı.