MHP'den Jet Yanıt! Kılıçdaroğlu, Bahçeli İle Görüşecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'den randevu istedi. Görüşme Çarşamba gerçekleştirilecek.

MECLİS'TE KRİTİK GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme talebini Bahçeli'ye iletti.

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.



Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin çarşamba günü saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek.





Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor.

Pazar akşamı tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.