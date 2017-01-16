Şırnak'ta patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta kanalizasyon çalışmakarı sırasında PKK terör örgütünün önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak edince 5 belediye çalışanı işçi yaralandı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan belediye tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesiyle kazı yapılırken teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Yaşanan hain patlamada belediye çalışanı 5 işçi ağır yaralanıp Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.