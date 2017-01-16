Kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarın Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah Florya'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.



Kadroda yeni transferler Ahmet Çalık ve Rodrigues yer alırken altyapıdan genç futbolcular da kafileye dahil edildi. Muslera tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın Elazığspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.