Süper Ligde flaş istifa!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde kendi sahasında Rizespor'a 3-2 kaybeden Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın istifası kabul edildi. Kalpar, Aytemiz Alanyaspor Yönetimi ile yaptığı toplantının ardından; "Yönetime istifamı sundum. Karşılıklı anlaşmaya vardık ve onlar da istifamı kabul ettiler" şeklinde konuştu.



Kalpar, maç sonu yaptığı açıklamada kendisini istifaya davet eden taraftarlara sitem etmişti.



Tecrübeli teknik adam geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti. Kalpar'ın ekibi bu sezon oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken, ligdeki son 3 maçında ise iki mağlubiyet ve bir beraberlikle sadece 1 puan alabilmişti.



"Bu nankörlük" demişti



Hüseyin Kalpar, 3-2 kaybedilen Rize maçı sonrası ”Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi. Bu bir nankörlük. Nankörce davranış içerisindeler. Bu davranış takıma da ihanettir” demişti.