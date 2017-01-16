DEAŞ hedefleri yoğun ateş altında!

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde,Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi ortadan kaldırarak sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine desteksağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 146'ncı gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 180 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla vuruldu.

8 hedefe harekat düzenlendi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla El Bab bölgesinde bulunan 8 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 5 bina, 1 karargah binası ve 2 bombalı araç imha edildi.

Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat çerçevesinde toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere sağlanan destek kapsamında 6 el yapımı patlayıcı imha edildi.