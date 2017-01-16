Medya oscarları sahiplerini buldu!

RTDG başkanı Deniz Güçer 2016 Medya Oscarları ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Bu yıla özel iki yeni kategori açtıklarını söylen Güçer bu kategorilerin 15 Temmuz şehitler ve Demokrasi ödülü ile Şehit Mustafa Cambaz ödülleri olduğu açıklandı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi ödülüne Hande Fırat'ı layık gördüklerini ve böylece ilk kez yönetimden biriniin ödül aldığını söyleyen Güçer; "Mustafa Cambaz ödülününü de DHA'dan Nilüfer Demir'e vermeyi uygun gördük. Başta bu iki kadın gazeteci olmak üzere tüm ödül alanları yönetim kurulu adına tebrik ediyorum. Kadın gazetecileri ödüllendirmek bizim için ayrı bir gurur." şeklinde ifadeler kullandı.

RTGD'nin ödüle layık gördüğü diğer isimler ve ödülleri şöyle:

- En İyi Tartışma Programı Türkiye'nin Nabzı /Haber Türk /Didem Arslan Yılmaz

- En İyi Sabah Programı - Parametre - CNN Türk-Ebru Baki

- En İyi Ekonomi Programı - Küresel Piyasalar /Barış Esen /Bloomberg HT

- En İyi Dizi - İçerde / Show TV

- En İyi Erkek Oyuncu - Engin Altan Düzyatan / Diriliş

- En İyi Kadın Oyuncu - Kırgın Çiçekler / ATV (Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker)

- En İyi Şov Programı - O ses Türkiye/ TV8

- En İyi Yarışma Programı - Milyoner / ATV

- En iyi Haber Programı - Diplomasi - Orhan Sali / A Haber

- En İyi Radyo - TRT Ankara Radyosu

- En iyi Radyo Yapımcısı - Gezegen Mehmet/ Mehmet Akbay -Kral

- En iyi Spor Programı - Takım Oyunu / A Spor

- En iyi Magazin Programı - Söylemezsem Olmaz / Beyaz TV

- En İyi Gezi /Kültür Programı -Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Show TV

- En İyi Aktüel Yaşam Programı - Benden Söylemesi - Merve Yıldırım / Fox TV

- En İyi Yerel TV Kanalı - Çay TV