Adana'da feci midibüs kazası!

Adana'da tarım işçilerinin içinde bulunduğu midibüsle belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması neticesinde 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 M 3183 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu ile tarım işçilerini taşıyan 33 CMC 85 plakalı midibüs, Adana- Mersin yolu Hal kavşağında çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gönderilen ambulanslarla Dr. Aşkım Tüfekçi, Adana Devlet ve Numune Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şoför sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle midibüs sürücüsü kabin içinde sıkıştı. Olay yerine çağırılan itfaiye ve CANKUR ekiplerinin çalışması neticesinde sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine gönderildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.