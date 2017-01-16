Brezilya'da hapishanede isyan: 26 ölü

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde bulunan Alcaçuz cezaevinde başlayan ve 14 saatin ardından kontrol edilebilen isyanda, 26 mahkumun öldüğü bildirildi.

İki grup arasındaki kavga neticesinde çıktığı düşünülen Alcaçuz cezaevindeki isyanda 26 mahkumun başının kesilerek öldürüldüğü açıklandı.

Eyalet Kamu Güvenliği Sekreteri Caio Bezerra yaptığı açıklamada, ilk verilen bilgilerde ölü sayısının 27 olduğunu, fakat bazı mahkumların bedenlerinin parçalara ayrılmış olması nedeniyle bir ölü mahkumun iki defa sayıldığını dile getirdi.

Başlarının kesilerek öldürülen 26 mahkumdan ikisinin ise feci şekilde yakıldığını belirtildi.

Mahkumların bedenleri teşhis edilmek üzere adli tıbba sevk edildi. Yapılan incelemelere rağmen şu ana kadar hiç bir mahkumun kimliği teşhis edilemedi. 620 kişi kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum bulunuyordu.

Brezilya’da yeni yılla beraber başlayan cezaevi isyanlarında yüze yakın kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla ordu birliklerinide seferber etti.