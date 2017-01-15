AK Parti'nin Referandum Tarihi Belli Oldu!

AK Parti, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun halk oylamasının, en erken olarak 26 Mart Pazar günü en geç de 16 Nisan Pazar günü yapılmasını planlıyor.

REFERANDUM TARİHİ NETLEŞTİ

TBMM'de anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sürerken AK Parti'nin referandum için planladığı tarih de netleşti.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin Mecliste kabulünün ardından, halk oylamasının, mart ayının sonu ya da nisan ayının başında yapılması planlanıyor.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin birinci turunun bugün tamamlanmasının ardından ikinci turun 18 Ocak Çarşamba günü başlatılmasını planlayan AK Parti, teklifin ikinci turunda günde 6 maddenin kabul edilmesini, teklifin tümünün de en geç olarak 21 Ocak Cumartesi günü kabul edilerek kanunlaşmasını planlıyor.

Anayasa değişikliğinin halk oylaması, anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.