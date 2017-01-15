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Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye Kimlik Jesti!

Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye Kimlik Jesti!
15 Ocak 2017 Pazar 21:56:48

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Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni kimliğini verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni kimliğini verdi.

YENİ KİMLİK KARTINI TESLİM ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni kimlik kartını teslim etti.

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

17. Madde oylamasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni çipli kimliğini verdi.

Başbakan Yıldırım, Bahçeli'nin yeni kimliğinin kendilerine geldiğini ve kendisinin de bizzat vermek istediğini söyledi.

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