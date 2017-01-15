ABD Gerilimi Artırıyor! Rusya Tepki Gösterdi

ABD deniz piyadeleri, Norveç ordusunu eğitmek ve kış tatbikatı için bir yıllığına Norveç'te konuşlanacak. Rusya ise bu karara tepki gösterdi.

AVRUPA'DA GERİLİM YÜKSELİYOR

Norveç'te ABD deniz piyadeleri, orduyu eğitmek ve askeri tatbikatlar yapmak üzere en az bir yıllığına ülkede konuşlanacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, duruma sert tepki göstererek duruma anlam veremediklerini açıkladı.

Devlet televizyonu NRK'nın bildirdiğine göre, ülke silahlı kuvvetlerini eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere 330 ABD deniz piyadesi pazartesiden itibaren Norveç'e gelecek.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay süreyle Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.