Bakan Bozdağ'dan 'Bayrak' Açıklaması: "İzin Vermeyiz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda 17. Madde üzerinde konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

"İZİN VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bozdağ açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı sistemi yürütme ve yasamayı birbirinden ayıran, yürütmeyi cumhurbaşkanı eliyle ve onun kuracağı kabine ile cumhurbaşkanına veren yeni bir sistem öngörüyor.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar var. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Bakanlar bugünkü gibi varlığını sürdürecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları varlığını sürdürecek” ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağının yanında bayrak olacak mı" sorusuna ise Bozdağ, “Türk bayrağının yanında ne bir parti bayrağı ne de başka bayrağa izin vermeyiz, vermemiz söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanlığı'nda, devletin bakanlıklarında, kurum ve kuruluşların tamamında dalgalanacak olan ay yıldızlı al bayrağımızdır” cevabını verdi.