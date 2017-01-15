CHP'li Vekillerden 'Anayasa' Protestosu!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Anayasa değişiklik teklifini Anayasa kitapçığı ile protesto ettiler.

ANAYASALI PROTESTO

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 17. madde oylaması yapıldı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri oylarını kullandılar ve oylama kutularının yanına Anayasa kitapçığı bıraktılar.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP milletvekillerinin Anayasa kitapçıklarını üst üste koymalarına karşılık olarak "Dikkatli olun. Anayasa devrilmesin" göndermesi yaptı.





Bu sırada, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabinlere yan yana girdi.

Başbakan Yıldırım oyunu kullanmak için Kılıçdaroğlu'nu bekledi.

Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na 'birlikte kullanalım' dedi. Kılıçdaroğlu ise oyunu diğer kutuya attı.