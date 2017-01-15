Başbakan Yıldırım'dan Meclis'te Sürpriz Karar!

Başbakan Binali Yıldırım, 17'inci madde oylamasının sonrasında genel kuruldan sürpriz yaparak iktidar yerine muhalefet kulisinden ayrıldı.

MECLİS'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile karşılaşan Başbakan Yıldırım , bir süre Bahçeli ile sohbet etti.

Anayasa değişiklik teklifi maddelerinin görüşüldüğü Meclis'te Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'nin bir süre sohbet ettiği görüldü.

İkili bir süre görüştükten sonra Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni elektronik kimliğini teslim etti. Yıldırım ve Bahçeli daha sonra Meclis'te birlikte akşam yemeği yemek için ayrıldılar.

Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yeni elektronik kimliği başvurusunda bulunduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı.

Yıldırım, Meclis lokantasına kadar Bahçeli ile birlikte geldi. İki lider lokanta kapısından ayrılarak başka salonlarda yemek yemeyi tercih etti.



Başbakan Yıldırım, Davutoğlu ve bazı bakanların olduğu masada yemek yedi.