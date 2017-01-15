Trump'tan Flaş Karar! Artık ABD'de Üretilecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de ticaret yapmak isteyen otomotiv firmalarının ülkede üretim yapmak zorunda olduğunu belirtti.

OTOMOTİV FİRMALARINA ABD ŞARTI

ABD başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak olan Donald Trump, ABD'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarına ülkede üretim yapma mesajı verdi.

Trump, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemdeki sözleriyle ABD'den ayrılan istihdamı geri getirmeye başladığını vurgulayarak, "Otomotiv firmaları ve diğerler markalar, eğer ülkemizde iş yapmak istiyorlarsa, üretimi tekrar burada yapmak zorundalar." ifadesini kullandı.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde üretimlerini ABD dışına taşıyan şirketlere geri dönmeleri çağrısı yapmış aksi halde ağır vergiler ödeyecekleri tehdidinde bulunmuştu.