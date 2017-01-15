Bakandan İstanbul Depremiyle İlgili Korkutan Açıklama!

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 2030'a kadar 7 şiddetinde bir deprem beklendiğini belirterek "250 bin riskli yapı var. Bendeki raporlara baktığımız zaman, doğrusu ürkmemek elde değil" dedi.

BAKANDAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Riskli olarak 50 bin yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi, 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor." açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki bu yapılaşma durumunun karşısında deprem gibi bir gerçeğin de bulunduğunu söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÜRKMEMEK ELDE DEĞİL"



"Raporlara baktığımız zaman, doğrusu ürkmemek elde değil. 1939'da Erzincan'dan başlayarak bir çizgi halinde İstanbul'a kadar uzanan bu hattaki depremler yaklaşık 60 yıl sürüyor.

Gölcük depreminden de bu zamana kadar 17 yıl geçmiş, her gün de risk artıyor. Bir başka özellik, bütün bu depremlerin 7 şiddetinde olması.

Bilim adamları, büyük bir ihtimalle 2030 yılına kadar 4 ayrı fay hattından İstanbul'da deprem beklendiğini söylüyorlar ve hepsinin de ortak kanaati, 2030'a kadar, yarın da olabilir, 2030'da da olabilir ve şiddeti de 7 civarında olacak."diye konuştu.