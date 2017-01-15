Anayasa Değişiklik Teklifinde 17. Madde Görüşülüyor!

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 17'nci maddenin görüşmelerine başlandı.

17. MADDE GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Bu madde gereğince, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

TBMM'nin seçim kararı alması durumunda, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurbaşkanı seçimi ile beraber yapılacak.

TBMM, anayasa değişikliği teklifinin kanunlaşıp yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü'nü ve kanuni düzenlemeleri gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek.