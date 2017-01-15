Diyarbakır'da Bombalı Saldırı! 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzü maskeli bir kişi tarafından cadde ortasına el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Olayda iki kişi yaralandı.

CADDE ORTASINDA EYP SALDIRISI

Alınan bilgiye göre olay, merkez Bağlar ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Bugün saat 16.00 sıralarında 16 yaşlarında olduğu tahmin edilen yüzü maskeli bir kişi tarafından cadde ortasına EYP atıldı.

Meydana gelen patlamayla birlikte olay yerinde bulunan iki kişi yaralanırken, bir ev ve iş yerinin camları kırıldı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şahsın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.