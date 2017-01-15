Porsuk Çayında Oyun Ölüm Getirdi!

Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı'ndan bisikletle geçmek isteyen 2 çocuk, buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatlarını kaybetti.

BUZ TUTAN NEHİR SONLARI OLDU

Olay, Porsuk Çayı'nın Kentpark içerisinde kalan kısmında meydana geldi.

Alican Türk (13) ve Batuhan Güldoğan (13), iddialara göre tamamen donan Porsuk Çayı'ndan bisikletle geçmek istediler. İki arkadaş çayın orta kısımlarına geldiklerinde, buz parçası parçalandı.

İki çocuktan birisi suyun içerisine düşerken, diğeri bir süre buzdan tutundu. Olayı gören park görevlileri tarafından buzdan tutunan çocuğa can simidi atılırken, yorgun düşen çocuk suya düştü.

Park görevlileri ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine iletirken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

3 balık adamla yapılan aramalar sonucunda 2 arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı.

2 arkadaşın cenazesi otopsi için, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.