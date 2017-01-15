BTK Başkanı'ndan 'Whatsapp' Uyarısı!

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter adresi üzerinden WhatsApp'ta tespit edilen güvenlik açığına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GÜVENLİK AÇIĞI UYARISI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen güvenlik açığı sebebiyle gönderilen mesajların üçüncü kişiler tarafından okunabildiğine işaret etti.

Sayan, "WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı 'gerektiğinde' okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir 'anahtar' yardımı ile şifre çözülüyor" tweetini paylaştı.