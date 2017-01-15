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Ahmet Türk Tahliye edilecek mi?

Ahmet Türk Tahliye edilecek mi?
15 Ocak 2017 Pazar 16:56:48

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Ahmet Türk'ün cezaevinde tahliyesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümete çağrıda bulunmuştu. Ahmet Türk'ün tahliye edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bugün Ahmet Türk Silivri cezaevinde sevk edildi

Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi gündemde olan Ahmet Türk’ün bugün sabahsaatlerinde bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarıldı. Türk’ün, Elazığ Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından son olarak gündeme getirilen sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki Çarşamba günü sağlık raporu için heyete girmesi beklenen Ahmet Türk’ün avukatları, daha önce yaptıkları başvuruda, davasının görüleceği Mardin’e yakın olan Diyarbakır’a nakledilmesini istemişti.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı da dün bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Elazığ Cezaevi’ne sevk edilmişti.

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