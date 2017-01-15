Türkiye'nin ilk şehir hastanesi hasta kabulüne başlıyor!

Yozgat'ta yapımı tamamlanan, ülkenin ilk şehir hastanesinde, yarın hasta kabulüne başlanacak.

Yozgat Devlet Hastanesinde yatan bütün hastalar, ambulanslarla, Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri projelerinden ilki olan kuruma nakledildi. Mevcut doktorlarla birlikte geçici görevle atanan 17 doktor ve 51 hemşire de yarın hastanede çalışacak.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Yarından itibaren hastanemiz, hasta kabulüne başlıyor. İlave doktorlarımız tayin edildi. Doktor sayısı itibarıyla da desteklendi. Geçici görevle gelen doktorlarımız da var.Hastanemiz, havaalanının Yozgat'a açılmasıyla birlikte inşallah sağlık turizmini de açacak. Yurt dışından Yozgat'a hasta da gelecek. Hem Yozgat'taki hem Sorgun'daki hastane, Türkiye'de sağlıkta hizmet kalitesinin arttığının bir göstergesidir. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.