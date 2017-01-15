Aleyna Tilki Mutluluktan uçuyor

‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla 2016’da Türkiye’nin gündemine oturan 16 yaşındaki Aleyna Tilki ailesinin de yüzünü güldürdü. 5 ay içinde kazandığı paralarla anne ve babası Havva-Mehmet Tilki’ye, İstanbul Pendik’te deniz manzaralı bir rezidanstan daire aldı.

Banka kredisi kullanan Tilki Ailesi 750 bin liraya ev sahibi oldu. Aleyna tapunun annesinin üzerine yapılmasını istedi.

İŞTE SAHNE FİYATI

Türkiye'de içkili yerlerde sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki sadece halk konseri verebiliyor. Organizasyonun büyüklüğüne göre 20-30 bin TL arasında kazanıyor. Buna karşı Avrupa’daki bazı gece kulüplerinde sahneye çıkıp 45 bin TL’ye program yapıyor. Aleyna en son yılbaşı gecesi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de konser verdi. Bir saatte 50 bin TL aldı.

(Posta)