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KKTC'de FETÖ Üyesi 9 Albay Tutuklandı

KKTC'de FETÖ Üyesi 9 Albay Tutuklandı
15 Ocak 2017 Pazar 15:46:18

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FETÖ operasyonları KKTC'ye sıçradı. KKTC'de görev yapan Türk Birliklerinde 9 Albay tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı  Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik  operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.  Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs  Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına  yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle  Ankara’ya sevk edildi. Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet  ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.

KKTC'de FETÖ Üyesi 9 Albay Tutuklandı
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