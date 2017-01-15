Bakkal dükkanına 24 milyon dolar!

İşgal altında ki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'de tarihi bir bakkal dükkanı olan İmad Ebu Hatice İsrail'in bakkalını satın almak için önce 24 milyon dolar sonra da açık çek teklif ettiğini söylerken ne pahasına olursa olsun burayı terk etmeyeceğini söyledi.

İŞPORTACILIK YAPARIM AMA DEVRETMEM

İsrail'in Eski Şehir'de yaşayan Filistinlileri çeşitli bahanelerle yerinden ettiğini ve taşınmazlarına el koyduğunu belirten Ebu Hatice ; "Burayı onlara devretmem için önce 24 milyon dolar, sonra da açık çek teklif ettiler. Bana, 'Nerede yaşamak istersen sana orada yaşaman için imkan sağlarız, ne istersen yaparız.' dediler. Ancak ben Allah'a söz verdim, ant olsun ki; sokakta işportacılık da yapsam burayı onlara bırakmayacağım.Üç yıl önce burada, kendi mülkümüzde çalışmamızı yasakladılar. Herhangi bir restorasyon çalışması yapabilmemizi de İsrail Arkeoloji Çalışmaları İdaresi'nin gözetimi ve iznine bağladılar.Buradaki arkeologların günlük masrafını bana ödetiyorlar. Harcadıkları su ve elektriğin faturasını da bana kesiyorlar. Artık gücüm kalmadı." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti; "Baskı yaptılar, fiziksel şiddete başvurdular, gözaltına aldılar, para cezası kestiler, ağır vergiler koydular. Fakat bütün bu yaptıklarına rağmen, burayı kendilerine vermeyeceğimi, onlarla mücadelemden vazgeçmeyeceğimi söyledim"

OSMANLI YENİDEN DÖNSÜN

"Biz Osmanlı'nın bakiyesiyiz.Bu topraklarda halkı kucaklayan ve onlara insanca muamele eden son devlet Osmanlı idi. Osmanlının yeniden dönmesini ne kadar temenni ettiğimizi anlatmam imkansız. Türkiye devleti, Filistin halkını kucaklamalı ve onlara sahip çıkmalı." şeklinde görüş belirtti.