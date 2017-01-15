Özel Harekat Polis Mülakatları ne zaman yapılacak

Özel harekat polisi sonuçları öncesi, sözlü mülakat ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çeviklik manasında en değerli birimlerden birisinde görev almak isteyen adaylar için özel harekat fiziki yeterlilik mülakatları sonlanıyor. Mülakatların sonlanmasının ardından, ikinci aşama olan PÖH sözlü mülakatlarının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, tarih bilgisini araştırıyor. Peki, tüm bunların ardından özel harekat mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak.

ÖZEL HAREKAT GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına göre, 10 Bin polis özel harekat eğitim süreleri bir hayli kısalacak. Normalde 6-7 ay süren eğitimler bu sene için geçerli olmayacak.

Soylu'nun açıklamalarına göre, 10 bin polis özel harekat için seçilen kişiler 20 Mart itibari ile sahada olacak. Çalışamaların bu yönde devam ettiği gelen bilgiler arasında. 20 Mart'ta sahada olması beklenen 10 bin polis özel harekat'ın, şu an fiziki yeterlilik parkuru aşamasında olanlar arasından seçilecekler olduğu gelen bilgiler arasında. Yani eğer başvuruda bulunmuş, parkuru geçmiş ve sözlü mülakatı da geçip alınırsanız, 20 Mart itibari ile göreve başlayacak olmanız olası.

SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN OLACAK?

10 bin polis özel harekat alımı başvuruları 2016 yılının son aylarında başladı. Polis özel harekat alımı başvuruları kabul edilen adaylar arasında fiziki yeterlilik mülakatları yapılmaya başlanmıştı. 300.000 gibi rekor sayıda başvuru yapılan polis özel harekat alımları için işlemler devam ediyor. Fiziksel yeterlilik mülakatına çağırılan adaylar sağlık testine tabi tutuluyor. Adaylar testten geçtikten sonra parkur etabına geçiyorlar 50 saniye içerisinde parkuru tamamlayan adaylar sözlü mülakata geçiyorlar. Sözlü mülakatta başarılı olan özel harekat adayları için eğitim dönemi başlamış oluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, normalde 6 ay süren eğitimin hafta sonları da dahil edilerek kısa sürede verilmesini planlıyor.

Mart ayı itibariyle sahaya inecek olan özel harekatçılar, eğitimlerini iki ya da üç ay içerisinde tamamlayacak. Bu nedenle fiziki mülakat sonuçlarının, zaman kaybetmeden 17'si itibariyle adaylarla paylaşılabileceği öngörülüyor.

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınavına ileriki bir tarihte çağırılacaklar. Adaylar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde Mülakat Sınavına gireceklerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sorgu yapmak suretiyle öğrenecek.

EĞİTİMLERİ GEÇEMEYENLERLE İLİŞİK KESİLECEK

Eğitimler hakkında kendilerine çok soru geldiğini ifade eden Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Gürel, “Eğitim için gelecek olan arkadaşların bunları düşünmelerine gerek yok. Biz gereken bütün eğitimleri, eğitim bittikten sonra operasyonel olarak sahaya yansıtacak şekilde, 1. bölge iller dediğimiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki en sıcak bölgelerde rahatlıkla çalışabilecek şekilde eğitimlerimizi arkadaşlarımıza vereceğiz. Tabi bu eğitimleri alan arkadaşlar bizimle birlikte çalışmaya başlayacaklar, diğer arkadaşlar da eğer eğitimlerde yetersiz görülürlerse bir şekilde ilişikleri kesilip normal hayatlarına devam edecekler” şeklinde konuştu.

"ÇOK TALEP GELMESİ NEDENİYLE ŞARTLARI YUMUŞATTIK"

Başvuru duyurusunun yapılmasının ardından birçok kişinin şartların yumuşatılması talebi nedeniyle koşulları değiştirdiklerini söyleyen Gürel, “Dilekçeler, mektuplar, talepler; bayanlardan, erkeklerden, yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımızdan çok büyük bir talep geldi. Zaten müracaatlar da bize bunu gösteriyor. 280 bin gibi bir rakam, çok büyük bir rakam. İnşallah bunların içerisinden 10 bin bizimle beraber çalışabilecek düzeyde arkadaşlarımızla eğitimlerimize başlayacağız” şeklinde konuştu.