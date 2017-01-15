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Çınar Turizm'in sahibi ofisinde öldürüldü

Çınar Turizm'in sahibi ofisinde öldürüldü
15 Ocak 2017 Pazar 14:23:03

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Çınar Turizm İşletmelerinin sahibi Ankara, Çankaya'daki ofisinde öldürüldü

Çankaya’da, Gaziosmanpaşa Çiçekdağ Sokak 9/1 adresinde bulunan çalışma ofisine, dün saat 10.00 sıralarında gelen saldırganın, iddiaya göre, sekreterlere Pervil Çınar ile görüşmek istediğini bildirdi. Sekreterler tarafından Çınar’ın ofisine alınan saldırgan, 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladı. Bu sırada, içeriden 3 silah sesi duyuldu. Saldırganın daha sonra silahıyla birlikte ofisten koşar adımlarla uzaklaştığı, Çınar’ın ise çalışma ofisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kimliği belirlenemeyen saldırgan, polis tarafından aranırken, ofisinde öldürülen Pervil Çınar ise bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda öğle namazından sonra toprağa verildi.

Çınar Turizm'in sahibi ofisinde öldürüldü Pervil Çınar Çınar Turizm
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