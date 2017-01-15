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Ünlü ikili için şok iddia!

Ünlü ikili için şok iddia!
15 Ocak 2017 Pazar 13:52:25

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Bir ara yaşadıkları aşk ile gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz ve eski manken Ebru Şallı için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz yaz magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı-Cem Yılmaz aşkına ilişkin magazin kulislerinde ilginç bir dedikodu dönmeye başladı.

Dedikoduya göre, Şallı, Yılmaz’la WhatsApp aracılığıyla yazışmaya başladığı ilk günlerde farklı bir taktik uyguladı. Eski manken, ünlü komedyene gönderdiği yanıtların büyük kısmını bir arkadaşına yazdırdı.

Bunun nedeni ise onun kıvrak zekası karşısında altta kalmak istemedi. Taktiği işe de yaradı, fakat ilişkiyi devam ettirmeye yeterli olmadı ve iki ünlü isim arasındaki ilişki, fotoğrafları basına yansıdıktan çok kısa süre sonra bitti.


 

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