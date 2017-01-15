Gülben Ergen-Erhan Çelik ayrılığını sebebi Ece Erken çıktı

Erhan Çelik, Gülben Ergen’le 2014 yılında Şirince’de nikâh defterine imza atmış, ancak evlilik çok uzun sürmemiş ve çift geçen ay boşanmıştı.

Boşanma sürecinde, Gülben Ergen’in İzmirli bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Ancak söylenenlere göre bir başkasıyla ilişki yaşayan taraf Ergen değil, Çelik...

TRT 1’in ana haber bültenini sunan Erhan Çelik’in, aynı kanalın “İyi Fikir” adlı Sabah programında sunuculuk yapan Ece Erken’le ilişkisinin evliliğin bitmesine neden olduğu konuşuluyor.



ECE ERKEN YALANLIYOR

Ancak Ece Erken, Çelik'e platonik bir aşk beslediğine dair çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

Ece Erken geçtiğimiz hafta, televizyonda Erhan Çelik’i seyreden oğlu Eymen’in fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamış ve o paylaşım aşk dedikodularına yol açmıştı.

İki ismin de imalı Instagram paylaşımları kafalarda soru işareti bırakıyor. Çelik Ece Erken'in oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Çocukların beni sevdiği doğrudur ancak onların beni daha çok sevdiği daha doğrudur" sözleri de takipçileri tarafından tepki çekti. (Posta)