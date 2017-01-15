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Dikkat! kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! kuvvetli yağışlar geliyor
15 Ocak 2017 Pazar 12:37:03

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Meteoroloji, ülkeyi etkisi altına alan karın ardından 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Antalya, İzmir, Manisa, Aydın, Isparta ve Burdur çevreleri için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı bilgilendirmede, yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün gece saatleri ile 18 Ocak Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının öngörüldüğü açıklandı.

Bilgilendirmede, oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların önlem alması gerektiği belirtildi.

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