Yasemin Allen, Tükenmişlik Sendromuna mı yakalandı

Edebiyatın en aykırı isimlerinden kabul edilen Marquis de Sade’ın hayatının bir bölümünü Erdal Beşikçioğlu rejisi 'Tüy Kalemler' adlı tiyatro oyunuyla önceki akşam Maslak Uniq Hall'de sahneye taşıdı. Beşikçioğlu ve arkadaşlarını ise bu önemli gecede oyuncu Yasemin Allen yalnız bırakmadı. Yurtdışına gideceği yönündeki haberleri doğrulayan Allen, "Evet Los Angeles'a gideceğim. Ne kadar kalacağım planlamadım. Oyunculuk eğitimi alacağım. Çok projede yer aldım ve yoruldum. Ama tükenmişlik sendromuna kapılmadım. Sadece dinlenip, yeni projelerde daha da iyi olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

EMRAH AKÇAAY