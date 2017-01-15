Fırat Kalkanında DEAŞ hedeflerine ateş yağmuru!

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik süren Fırat Kalkanı Harekatı'nın 145'inci gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a ait 198 hedef ateş altına alınarak, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi ortadan kaldırarak sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 145'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan 186 hedef Fırtına obüsü, tank ve çok namlulu roketatarlarla vuruldu.

12 hedef vuruldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, El Bab ve Bzagah'taki DEAŞ hedeflerine hava harekatı gerçekleştirdi. Harekatla aralarında kontrol noktasının da yer aldığı 12 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki harekatlar çerçevesinde toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından bu yana çoğu tuzaklanmış 2 bin 927 el yapımı patlayıcı ile 43 mayın etkisiz hale getirildi.



