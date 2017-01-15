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Cezaevinde İsyan Çıktı! 21 Mahkum kaçtı

Cezaevinde İsyan Çıktı! 21 Mahkum kaçtı
15 Ocak 2017 Pazar 11:09:43

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Cezaevinde isyan çıktı. 10 Mahkum hayatını kaybetti, onlarca mahkum yaralandı. 21 mahkumda kaçtı

Brezilya cezaevi olaylarıyla sarsıldı. Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde bir  cezaevinde mahkumlar isyan başlattı.     Yetkililer, Alcaçuz cezaevinde çıkan isyanda en az 10 kişinin hayatını  kaybettiğini bildirdi. Cezaevinde iki grup arasındaki kavga sonucu çıktığı tahmin edilen  isyanın henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden yetkililer, bölgeye çok  sayıda polis ve özel kuvvetin gönderildiğini söyledi. Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Bakanlığından  yapılan açıklamaya göre, 620 kişilik kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum  bulunuyor.  Brezilya’da yeni yılla beraber başlayan cezaevi isyanlarında yüze  yakın kişi öldü.  Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin  sağlanması için Ordu birliklerini cezaevlerinin yakınlarına yerleştirdi.

21 MAHKUM FİRAR ETTİ 

Brezilya’nın Bahia eyaletinde Salvador şehrine 185 km  uzaklıktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde cezaevine gönderilmek üzere  hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtı.  Bahia Kamu Polisi, olayın ardından yürüttüğü çalışma sonucunda 6  mahkumun yakalandığını ve  yeniden polis merkezine getirildiğini bildirdi. Hücrede bulunan 3 kadının firarda yer almadığı belirtildi. Mahkumların   hücre pencerelerindeki demirlerden birini yerinden çıkarttıktan sonra bununla  hücre kilitlerini kırarak firar ettiği ifade edildi.  Kaçan mahkumların çoğunun mahkeme tarafından  uyuşturucu  kaçakçılığından suçlu bulundukları ve ve cezaevine nakledilmeyi bekledikleri  açıklandı. Son olayla birlikte  24 saat içinde Bahia eyaletinde ikinci toplu  firar vakası yaşanmış oldu. Salvador'daki Mata Escura Hapishane kompleksinde tutulan 17 mahkum, 13  Ocak Cuma günü    bir hücrenin demirlerini testere ile keserek kaçtı. Kamu polisi  ve askeri polis kaçakları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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