Cezaevinde İsyan Çıktı! 21 Mahkum kaçtı

Brezilya cezaevi olaylarıyla sarsıldı. Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde bir cezaevinde mahkumlar isyan başlattı. Yetkililer, Alcaçuz cezaevinde çıkan isyanda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Cezaevinde iki grup arasındaki kavga sonucu çıktığı tahmin edilen isyanın henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden yetkililer, bölgeye çok sayıda polis ve özel kuvvetin gönderildiğini söyledi. Rio Grande do Norte Eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 620 kişilik kapasiteli cezaevinde bin 83 mahkum bulunuyor. Brezilya’da yeni yılla beraber başlayan cezaevi isyanlarında yüze yakın kişi öldü. Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için Ordu birliklerini cezaevlerinin yakınlarına yerleştirdi.

21 MAHKUM FİRAR ETTİ

Brezilya’nın Bahia eyaletinde Salvador şehrine 185 km uzaklıktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde cezaevine gönderilmek üzere hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtı. Bahia Kamu Polisi, olayın ardından yürüttüğü çalışma sonucunda 6 mahkumun yakalandığını ve yeniden polis merkezine getirildiğini bildirdi. Hücrede bulunan 3 kadının firarda yer almadığı belirtildi. Mahkumların hücre pencerelerindeki demirlerden birini yerinden çıkarttıktan sonra bununla hücre kilitlerini kırarak firar ettiği ifade edildi. Kaçan mahkumların çoğunun mahkeme tarafından uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundukları ve ve cezaevine nakledilmeyi bekledikleri açıklandı. Son olayla birlikte 24 saat içinde Bahia eyaletinde ikinci toplu firar vakası yaşanmış oldu. Salvador'daki Mata Escura Hapishane kompleksinde tutulan 17 mahkum, 13 Ocak Cuma günü bir hücrenin demirlerini testere ile keserek kaçtı. Kamu polisi ve askeri polis kaçakları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.