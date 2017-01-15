Çanakkale'de Ard arda depremler meydana geldi

Çanakkale'de, 01.38'deki 4,7'lik depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 07.03'te kaydedildi. Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İLKİ SAAT 01:38'DE MEYDANA GELDİ

Kandilli rasathanesi verilerine göre saat Çanakkale'de 01.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Gülpınar yakınları olan sarsıntı il merkezinde de hissedildi. Kentte 4sabaha kadar 1,0 ile 2,8 büyüklükleri arasında toplamda 26 sarsıntı kayıtlara geçti.