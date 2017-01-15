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Çanakkale'de Ard arda depremler meydana geldi

Çanakkale'de Ard arda depremler meydana geldi
15 Ocak 2017 Pazar 11:06:16

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Çanakkale'de halk tedirgin. Ard arda gelen depremler halkı paniğe soktu

Çanakkale'de, 01.38'deki 4,7'lik depremin  ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem  Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki  deprem saat 07.03'te kaydedildi. Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu  belirlendi. 

İLKİ SAAT 01:38'DE MEYDANA GELDİ 

Kandilli rasathanesi verilerine göre saat Çanakkale'de 01.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak kaydedildi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Gülpınar yakınları olan sarsıntı il merkezinde de hissedildi. Kentte 4sabaha kadar  1,0 ile 2,8 büyüklükleri arasında toplamda 26 sarsıntı kayıtlara  geçti.

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