MHP Milletvekilinin Eşi İntihar Girişiminde Bulundu!

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

MHP'Lİ VEKİLE ŞOK HABER



Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı esnasında aldı.

Hülya Sancaklı'nın İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtildi.