Akdeniz'de Facia! 100 Göçmeni Taşıyan Tekne Alabora Oldu!

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre; Akdeniz’in Libya açıklarında sığınmacıları taşımakta olan bir teknenin alabora olduğu bildirildi.

GÖÇMEN TEKNESİ ALABORA OLDU

Libya’nın 30 deniz mili açığında içinde 100’ü aşkın sığınmacının bulunduğu teknenin alabora olduğu, olay yerinde 4 sığınmacının sağ kurtarıldığı, 8 göçmenin de cesedinin çıkarıldığı açıklandı.

Habere göre, kurtarılan sığınmacıların ifadelerinde teknedekilerin toplam sayısının 107 olduğu, bu nedenle bölgede arama-kurtarma çalışmalarının ağır deniz koşullarına rağmen devam ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yönetilen kurtarma operasyonuna, bölgeye en yakın AB Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı’na (FRONTEX) bağlı deniz unsurları ve ticari gemilerin yönlendirildiği bildirildi.