CHP'den Flaş Karar! 'O İsim İhraç Edildi'

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Bekir Çapar, CHP İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

İL DİSİPLİN KURULU İHRAÇ ETTİ

CHP İl Disiplin Kurulu, Mustafa Pelek başkanlığında toplanarak, Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Bekir Çapar'ın ihracıyla ilgili Bekilli İlçe Örgütü'nün istemini ele aldı.

İl Disiplin Kurulu, toplantıda Çapar'ın kesin ihracına karar verdi.

Bekir Çapar, ihraç kararının kendisine ulaşmadığını söyleyerek, "CHP İl Disiplin kurulu böyle bir karar verdiyse, bu şahsım tarafından geçersizdir. Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin köklerinden doğan ve Mustafa Kemal Paşa'mızın devrim ve ilkelerine olan bağlılığım devam edecektir.

Ülkemizin gündemi bu kadar ağırken, CHP'nin ihraçlarla gündeme gelmesi, bu kararı verenlere ait olacak bir vebaldir. Kararla ilgili itiraz haklarımı kullanmayacağım. Yargısal haklarımı ise kullanacağım. CHP'ye olan gönül bağımı hiç kimse koparamaz" açıklamasında bulundu.