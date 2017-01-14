Bakandan Vatandaşlara Çağrı! "Erken Davranın"

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, vatandaşlara tatil için erken rezervasyon çağrısı yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

ERKEN REZERVASYON ÇAĞRISI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Avcı, vatandaşlara erken rezervasyon çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımızın tatil planlamalarını bir an önce yapıp erken rezervasyonlarla tatillerini olabildiğince ucuza getirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, vatandaşlara erken rezervasyon çağrısını yineleyerek; " Erken rezervasyon meselesi özellikle iç turizm bakımında çok önemli.

Çünkü daha önce yerli yabancı ayrımı konularındaki spekülasyonların arkasında yatan nedenlerinden biri de bizim içerde vatandaşlarımızın bu erken rezervasyon konusuna yabancılar kadar ilgi göstermemeleriydi.

Bu sene çok erken açıkladık erken rezervasyon takvimini. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın bu takvim çerçevesinde tatil planlamalarını bir an önce yapıp erken rezervasyonlarla bunu olabildiğince ucuza getirmelerini şimdiden tavsiye ediyoruz.

Vatandaşlarımıza iletebileceğimiz en önemli somut önerilerden biri bu" şeklinde konuştu.