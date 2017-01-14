Bitlis'te Terör Operasyonu: 6 Terörist Öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
BİTLİS'TE HAVA HAREKATI
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09-09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına hava operasyonu düzenlendi.
Harekat kapsamında bölgede tespit edilen teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaktan oluşan 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi.
Operasyon sonucunda 6 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine geri döndüğü bildirildi.