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Bitlis'te Terör Operasyonu: 6 Terörist Öldürüldü

Bitlis'te Terör Operasyonu: 6 Terörist Öldürüldü
14 Ocak 2017 Cumartesi 19:10:55

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TSK'dan yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları kırsalına düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

BİTLİS'TE HAVA HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 08.09-09.38 saatleri arasında Bitlis Sehi Ormanları kırsalına hava operasyonu düzenlendi.               

Harekat kapsamında bölgede tespit edilen teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınaktan oluşan 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

              

Operasyon sonucunda 6 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.               

Bölgede operasyonlara devam edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine geri döndüğü bildirildi.            

TSK PKK Bitlis hava harekatı
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