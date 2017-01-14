Başbakan Yıldırım: Bu Anayasa Değişikliği İle...

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programında konuşan Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği ile önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ANAYASA AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği ile artık cuntacılar işbaşına gelme hevesi içinde olmayacak. Demokrasi, halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek." dedi.

"Anayasa değişikliği ne getirecek?" diye sorulduğunu, anayasa değişikliğinin darbecilerin sonunu getireceğini, meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacağını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu anayasa değişikliği ile 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliği ile artık cuntacılar işbaşına gelme hevesi içinde olmayacak. Demokrasi, halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek.

"MECLİS İKTİDARINDAN MİLLET İKTİDARINA"

Sistemin tıkanan damarları açılacak, kararlar hızlanacak. Vatandaşın beklediği hizmetler daha hızlı bir şekilde yapılacak. Vatandaşın hizmete erişimi, bürokrasiyle iş yapması daha kolaylaşacak.

İstikrar artık sandıkta halledilecek. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek, aynı zamanda da kendisini yönetecekleri denetleyecek, vekillerini de seçecek. Bir yanda hükümeti seçecek, diğer yandan da meclisi seçecek, kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek.

Milletvekilleri de kendisi adına, millet adına kanunlar yapacak, hükümetin denetlemesini gerçekleştirecek.

Doğrudan demokrasi, vekaletle değil, millet yetkiyi verecek, hesabı da soracak ve Türkiye artık milletten yetki alamayanların söz söyleyeceği bir ülke olmaktan çıkacak. Bütün vesayet odakları demokrasinin, milli iradenin emrine girecek ve milletin dediği söz geçerli olacak."diye konuştu.