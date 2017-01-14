THY'den Üniversite Öğrencilerine Müjde!

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt içinde ek ücret ödemeden biletlerde değişiklik yapılabileceği belirtildi.

THY'DEN BİLET AÇIKLAMASI

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok üniversitenin sınav takvimlerinde değişikliğe gitmesinin ardından Türk Hava yolları da harekete geçti.

Yüzlerce uçuşun iptal olması ve final tarihlerinin değişmesi sonucu yeni bir karar alan THY, öğrencilerin mağduriyet yaşamaları için yurt için uçuşlarda alınan biletlerin tarihlerinde ek ücret ödemeden değişikliğe gidileceği açıklamasında bulundu.

"EK ÜCRET ÖDENMEYECEK"

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;



"İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversitenin final tarihleri ertelenmiştir.

Bu durum bilet alan öğrencileri mağdur edebileceği düşüncesiyle Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet ailesi olarak 08 Ocak 2017 tarihine kadar yurtiçi seferlerimizden uçak bileti alan üniversite öğrencilerimiz,19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebileceklerdir.

Yurtiçi bilet alan yolcularımızın üniversite öğrencisi olduğunu ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmeleri ileri bir tarihe bilet almaları için yeterli olacaktır" denildi.