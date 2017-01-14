AK Partili Vekilin Sözlerine MHP'den Büyük Tepki!

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın, anayasanın ilk dört maddesinin de değişebileceğine yönelik sözlerine CHP ile birlikte MHP de sert tepki gösterdi.

MHP'DEN BÜYÜK TEPKİ

Anayasa değişiklikleri sürecinde AK Parti ile uzlaşma sağlamasından beri MHP'den ilk kez böyle bir tepki yükseldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Laikliği inancımın güvencesi sayıyorum” diyerek böyle bir değişikliğin gündemlerinde olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan konu hakkında açıklama beklediklerini söyledi.

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi.