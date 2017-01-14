Melih Gökçek'ten Kalp Krizi Açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek kalp krizi geçirdi iddialarına yanıt verdi.

KALP KRİZİ AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara "İyiyim Elhamdülillah. Bazılarınız bugün kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş ama ne yapayım, demek ki, böyle sevmeyenlerimiz de var" diye konuştu.



Gökçek, bazı gazetelerin internet siteleri ve sosyal medyada sağlığı ile ilgili yoğun söylentiler üzerine attığı twitlerin ardından ilk kez gerçekleştirdiği Periscope yayınından "Duydum ki beni bugün hasta etmişler.

Cumhuriyet'e inat hiç olmazsa sizlere bir selam söyleyin dedim" ifadelerini kullanarak, "İyiyim Elhamdülillah. Bazılarınız bugün kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş ama ne yapayım, demek ki, böyle sevmeyenlerimiz de var" açıklamasında bulundu.