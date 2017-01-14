Emekli Askerler Geri Çağrıldı! Bakanlıktan Flaş Teklif

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, emekli subay ve astsubaylar, askeri öğrenci ve personel temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilebilecek.

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

"Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Olağanüstü hal kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin işleyişine yönelik hazırlanan yönetmelik, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek koşulu ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunları görevlendirecek birimleri kapsamakta.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI KARAR VERECEK



Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.



Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiği durumda görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usule uygun olarak sonlandırılabilecek.