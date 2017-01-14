Bakan'dan 'Yeşil Pasaport' Müjdesi! "Ocak'ta Başlıyor"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yaklaşık 16-17 bin ihracatçımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak" dedi.

İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın ihracatçıya yeşil pasaport verilmesine ilişkin çalışmalarının artık son aşamaya geldiğini söyledi.

İhracatçıyı desteklemek için bu kararı aldıklarını belirten Zeybekci, uygulamaya yönelik prosedürlerin devam ettiğini aktardı.





Zeybekci, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 16-17 bin mal ve hizmet ihraç eden ihracatçılarımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. Şirket bunu hangi personeline kullandırırsa...

Son 3 yılda yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasındaki ihracat şirketlerimize 1, 10-25 milyon dolar arasındakilere 2, 25-50 milyon dolar arasındakilere 3, 50-100 milyon dolar arasındakilere 4, 100 milyon doların üzerindekilere 5 yeşil pasaport hakkı verilecek.

Takip ediyoruz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak inşallah."diye konuştu.